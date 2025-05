Le operazioni di brillamento del costone roccioso di Taormina zona rossa e autostrada chiusa

Domenica 18 maggio, Taormina si prepara a un delicato intervento di brillamento del costone roccioso sopra via Garipoli. Questa operazione è cruciale per garantire la sicurezza della zona e per il proseguimento dei lavori del raddoppio ferroviario. A tal fine, la Prefettura ha istituito la zona rossa e disposto la chiusura dell’autostrada.

Tutto pronto a Taormina per le operazioni di brillamento del costone roccioso che sovrasta via Garipoli a Taormina. Domenica 18 maggio è previsto il delicato intervento di messa in sicurezza della zona, fondamentale anche per i lavori del raddoppio ferroviario. La Prefettura ha istituito il. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Le operazioni di "brillamento" del costone roccioso di Taormina, zona rossa e autostrada chiusa

Approfondimenti da altre fonti

Taormina, conto alla rovescia per le esplosioni: ecco cosa accadrà nella "zona rossa"

Secondo sikilynews.it: Conto alla rovescia in vista delle operazioni di brillamento del versante collinare instabile sulla via Mario e Nicolò Garipoli, la principale strada di accesso a Taormina, necessario ad evitare in fu ...

Costone pericolante in via Garipoli a Taormina, il brillamento si farà il 18 maggio. La A18 sarà chiusa per tre ore

Da msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

GTA Online: bonus per Operazioni mobili, ricerca bunker e in Guerriglia motorizzata

In più, sconti sui rifornimenti per il bunker e altro Le operazioni militari non sono più monotone e basate sulla banalissima guerriglia tradizionale: alcune richiedono un animo sofisticato, tecnologie avanzate e altre finezze.