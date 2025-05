Le operazioni di brillamento del costone roccioso di Taormina zona rossa autostrada chiusa e 17 persone evacuate

A Taormina, si stanno preparando le operazioni di brillamento del costone roccioso sopra via Garipoli, con l'autostrada chiusa e 17 persone evacuate. Domenica 18 maggio, il delicato intervento mira a garantire la sicurezza della zona e a facilitare i lavori di raddoppio ferroviario, mentre la Prefettura ha istituito misure di protezione per garantire l'incolumità dei cittadini.

Tutto pronto a Taormina per le operazioni di brillamento del costone roccioso che sovrasta via Garipoli a Taormina. Domenica 18 maggio è previsto il delicato intervento di messa in sicurezza della zona, fondamentale anche per i lavori del raddoppio ferroviario. La Prefettura ha istituito il.

