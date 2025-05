Le nuove accise in vigore da oggi | come cambiano i prezzi di benzina e diesel

Le nuove accise entrate in vigore oggi stravolgono il mercato dei carburanti: il prezzo della benzina segna un calo, mentre quello del diesel è in aumento. Il decreto interministeriale, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, attua il riallineamento delle accise previsto dalla recente riforma fiscale, suscitando reazioni nel settore e tra i consumatori.

Roma, 15 maggio 2025 – Scende il prezzo della benzina, sale quello del diesel. E’ in sintesi l’effetto del decreto interministeriale arrivato ieri, piuttosto a sorpresa, in Gazzetta Ufficiale che attua il riallineamento delle accise previsto dalla riforma fiscale. Il provvedimento n. 110 del 14 maggio precisa che “a decorrere dal giorno successivo della pubblicazione del decreto ( 15 maggio ndr), l'aliquota di accisa applicata alla benzina è ridotta di 1,50 centesimi di euro per litro” mentre “l'aliquota di accisa applicata al gasolio impiegato come carburante è aumentata di 1,50 centesimi di euro per litro”. Quindi, la tassa sulla verde scende da 728,4 euro a 713,40 euro ogni mille litri, mentre quella sul gasolio sale da 617,40 a 632,40 euro. E l’inizio di un percorso delle riduzione della forbice fra i due carburanti, a favore della benzina, meno inquinante rispetto al diesel. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le nuove accise in vigore da oggi: come cambiano i prezzi di benzina e diesel

