Le mense sotto la lente Per le famiglie un conto da 612 euro ad alunno | Tariffe tra le più basse

È di 612 euro l’anno la spesa media per la mensa nelle scuole di Macerata, sia in quelle dell’infanzia che alla primaria, la stessa somma dell’anno scorso. È quanto emerge dalla ottava indagine condotta da Cittadinanzattiva sulle tariffe delle mense scolastiche dei 110 capoluoghi italiani, ad eccezione di Trento e Bolzano perché le due province autonome calcolano le tariffe su indicatori diversi dall’Isee e non comparabili con le altre regioni. La famiglia di riferimento considerata dallo studio è composta da tre persone (due genitori e un figlio minore) e ha un reddito lordo annuo di 44.200 euro (con corrispondente Isee di 19.900 euro). Nel calcolo della quota annuale del servizio è stata ipotizzata una frequenza di 20 giorni mensili per un totale di nove mesi, escludendo eventuali quote extra annuali eo mensili. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

