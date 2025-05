Le mamme fanno le cose più belle | la foto di Julia Roberts con i figli condivisa dal marito

Da quando si sono sposati, nel 2002, Julia Roberts e il marito Daniel Moder sono sempre stati molto attenti a proteggere la propria intimità, ed è per questo che lo scatto pubblicato dal cameraman nel giorno della Festa della mamma risulta sorprendente. Nella foto si vede la diva americana assieme ai tre figli, Henry di 17 anni e i gemelli Hazel e Phinnaeus, di 20. “Le mamme fanno le cose più belle. Adoro questi ragazzi” è il commento a corredo dell’immagine, in cui Roberts e i ragazzi appaiono abbracciati, vicini, sorridenti. Nonostante qualche relazione passata, su tutte con il collega Benjamin Bratt, con cui stava proprio quando ha conosciuto Moder, Julia Roberts è legata al marito da ben 25 anni; i due si sono conosciuti sul set di The Mexican, nel 2000, e hanno posto fine alle rispettive relazioni – lui era già sposato, con la truccatrice argentina Vera Steimberg – proprio per iniziare la loro storia, coronata, prima, dal matrimonio, nel luglio del 2002, e poi dall’arrivo dei figli, Hazel Patricia e Phinnaeus Walter, nati il 28 novembre 2004, e successivamente da Henry Danielm, nato il 18 giugno 2007. 🔗Leggi su Gravidanzaonline.it

