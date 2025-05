Le Madonie attraverso i miei occhi a Petralia Sottana la presentazione del libro di Matteo Orlando

Sabato 17 maggio 2025, alle ore 16:30, il Cine Teatro Grifeo di Petralia Sottana ospiterà la presentazione ufficiale del libro "Le Madonie attraverso i miei occhi" di Matteo Orlando. Questa opera prima del giovane fotografo naturalista offre uno sguardo unico su paesaggi, fauna, flora e funghi delle Madonie, rivelando la bellezza e la ricchezza di questo territorio.

