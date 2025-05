le frasi più belle sui figli maschi e femmine le parole da dedicare ai nostri bambini e ragazzi per comunicare amore gratitudine libertà

Carezze, baci, coccole, abbracci. L’amore per un figlio o una figlia si trasmette così. E poi ci sono le frasi belle di incoraggiamento, d’affetto, di riconoscenza. Con le parole possiamo esprimere i sentimenti che ci legano ai nostri figli. E se non riusciamo a trovare quelle giuste, c’è chi le ha lavorato per noi. Affidiamoci alla penna di scrittori, poeti, filosofi che hanno dedicato pensieri ai figli. Le più belle frasi da dedicare ai figli. ll bambino chiama la mamma e domanda: “Da dove sono venuto? Dove mi hai raccolto?”. La mamma ascolta, piange e sorride mentre stringe al petto il suo bambino: “Eri un desiderio dentro al cuore ( Rabindranath Tagore ) Un bambino può insegnare sempre tre cose ad un adulto: a essere contento senza motivo, a essere sempre occupato con qualche cosa, a pretendere con ogni sua forza quello che desidera (Paulo Coelho) Gli anni passeranno e un giorno guarderai tuo figlio come un uomo e ti sentirai incredibilmente orgoglioso del fatto che si prenda cura di sé, sia sicuro, che offra un contributo e, si spera, che vada molto oltre te nel campo della sua vita (Steve Biddulph) Mentre noi cerchiamo di insegnare ai nostri figli tutto della loro vita, loro ci insegnano che cosa conta davvero nella vita (Angela Schwindt) Per un genitore è importante capire che suo figlio più ancora che un ingegnere o un medico, deve saper diventare un uomo ( Piero Angela ) Nel 2024 l’Italia ha registrato 370mila nuovi nati. 🔗Leggi su Amica.it

