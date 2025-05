Oggi, intorno alle 18, nell’ambito del programma Geo (in onda su Rai 3), il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi verrà raccontato avvolto anche dall’armonico fluire della coinvolgente musica del giovane Renato Torre. La straordinaria area protetta del crinale tosco-romagnolo, incastonata in buona parte anche nel territorio di Bagno di Romagna, sempre alla ricerca di nuovi ed efficaci metodi per trasmettere a tutti i valori della meravigliosa natura, sta preparando una sorpresa per il prossimo autunno, quando uscirà un videoclip del brano musicale inedito "Armonia della bellezza". L’autore, sia per i testi che per la musica è, come detto, Renato Torre, giovane artista che, fra l’altro, ha di recente calcato il palco di X Factor e notevole è stato il successo decretato dalla giuria formata da Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel dei Subsonica, Sfera Ebbasta. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le Foreste Casentinesi a Geo sulle note di Torre