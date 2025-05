Favorire la frequentazione dei centri estivi che si svolgono nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di settembre 2025. Questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale ascolana, che mette a disposizione dei voucher per le famiglie di minori di età compresa tra 4 e 14 anni e minori disabili di età compresa tra 4 e 17 anni, residenti nel comune di Ascoli e che presentano determinati requisiti. I voucher sono delle agevolazioni economiche spendibili proprio per tali centri estivi. Possono presentare domanda i genitori conviventi o i tutori in possesso, però, di attestazione Isee non superiore a 22mila euro. Ciascun voucher è riferito all’iscrizione ai centri estivi per un periodo massimo di quattro settimane, anche non consecutive. Domanda entro e non oltre il 10 giugno. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le domande entro il 10 giugno