Scopri le 20 migliori aziende in Italia dove le donne si sentono valorizzate e realizzate professionalmente. La classifica Best Workplaces for Women 2025 di Great Place to Work svela le realtà che promuovono un ambiente di lavoro inclusivo e attento alle esigenze femminili. In cima troviamo TP, leader nel settore delle telecomunicazioni, seguita da S.C. Johnson.

Quali sono le 20 migliori aziende in cui le donne si sentono valorizzate in Italia? La risposta arriva dalla classifica Best Workplaces for Women 2025 stilata da Great Place to Work. In vetta c’è TP, azienda attiva nelle telecomunicazioni, seguita da S.C. Johnson, specializzata in prodotti per la casa, e Biogen, colosso nel campo delle biotecnologie. A dominare la top 20 sono i settori delle biotecnologie e farmaceutico (30 per cento), seguiti da servizi finanziari e professionali (15 per cento), sanità e manifattura (10 per cento). Un punto centrale è la presenza femminile nei ruoli dirigenziali: nelle aziende premiate, il 48 per cento del management è composto da donne, contro il 25 per cento nelle aziende certificate e solo il 17 per cento in quelle non certificate. La classifica delle 20 migliori aziende per cui lavorare in Italia secondo le donne. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Le 20 migliori aziende per cui lavorare secondo le donne

