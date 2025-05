Lazio Women amichevole contro la Nazionale parlamentari per la campagna contro la violenza di genere

La Lazio Women scende in campo contro la violenza di genere, affrontando la Nazionale Parlamentari in un’amichevole a Formello. L'incontro, promosso dalla società biancoceleste, rappresenta un'importante iniziativa per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa tematica cruciale e promuove un messaggio di unità e solidarietà. Un evento che va oltre il calcio, unendo sport e diritti.

Lazio Women e rappresentativa dei parlamentari in campo a Formello contro la violenza di genere.

