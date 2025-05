Lazio | Tavares rientra Isaksen infortunato e formazione rivista per l’Inter di Baroni

La Lazio si prepara ad affrontare l'Inter di Baroni con novità significative: il rientro di Tavares e l'assenza di Isaksen per infortunio. Le recenti sedute di allenamento hanno portato a una rivisitazione della formazione, creando nuove opportunità e un clima di attesa per l'incontro. Gli sviluppi promettono emozioni nel match avvicinato.

La giornata si apre con importanti sviluppi per la Lazio, in vista dell'atteso incontro contro l'Inter organizzata da Baroni. I recenti risultati e le giornate di allenamento hanno apportato notevoli cambiamenti, arricchendo il panorama pre-partita di elementi nuovi e opportunità che si prospettano decisive sui campi di battaglia.

Lazio, incerte le condizioni di Isaksen, Tavares verso il forfait: è emergenza sulle fasce

Segnala laziopress.it: Mancano oramai due giornate di campionato alla fine e la Lazio dovrà incontrare l’Inter dell’ex si Simone Inzaghi e il Lecce in casa. Oramai, rimangono solo 180 minuti per strappare una ...

Lazio: Tavares OK, acciaccato Isaksen

msn.com scrive: Roma, 15 mag. - (Adnkronos) - Novità da Formello in vista della sfida sul campo dell'Inter per la Lazio di Baroni ...

FORMELLO - Lazio, Tavares torna in gruppo! Isaksen ancora out: il punto

Segnala lalaziosiamonoi.it: FORMELLO - Un rientro lieto e un'assenza che preoccupa. La notizia della mattinata è il ritorno in gruppo di Nuno Tavares. Si è allenato interamente con la ...

Inter-Lazio 1-1 - gol di Kamada e Dumfries

Sport - Inter e Lazio pareggiano 1-1 nel match valido per la penultima giornata del campionato di Serie A.