Lazio serata di gala per i 25 anni del secondo scudetto Lotito | "Facciamo tesoro delle esperienze del passato"

Roma si prepara a celebrare un'importante pietra miliare: il 25° anniversario del secondo scudetto della Lazio. La serata di gala, organizzata da Lotito, promette di riunire appassionati e nostalgici per riflettere sulle esperienze del passato e guardare al futuro con entusiasmo. Location d'eccezione sarà la Casina di Macchina Madama, non lontano dal cuore della città.

Ultimo atto dei festeggiamenti per i 25 anni del secondo scudetto per la Lazio. A Roma, presso Casina di Macchina Madama, non lontanto dallo. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Lazio, serata di gala per i 25 anni del secondo scudetto. Lotito: "Facciamo tesoro delle esperienze del passato"

Da calciomercato.com: Ultimo atto dei festeggiamenti per i 25 anni del secondo scudetto per la Lazio. A Roma, presso Casina di Macchina ... PAROLE DEI PROTAGONISTI - A margine della serata alcuni dei partecipanti si sono ...

Lazio diretta festa per il 25° anniversario dello scudetto: segui la serata

Scrive msn.com: Era il 14 maggio del 2000 quando la Lazio di Sven Goran Eriksson si laureava campione d'Italia per la seconda volta nella sua storia, con un epilogo epico e una vittoria arrivata 'in differita' dopo i ...

Lazio, 25 anni dallo scudetto di Eriksson: l'evento "Indimenticabili" in tv e streaming. Dove guardarlo

Si legge su leggo.it: La S.S. Lazio, Dazn e Sportitalia annunciano congiuntamente la trasmissione gratuita e in chiaro dell’evento celebrativo 'Indimenticabili – 25° Anniversario dello ...

