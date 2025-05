Lazio famiglia al centro | la giunta regionale approva la proposta di legge Un impegno concreto | 12mln € e iniziative su più fronti

Regione Lazio, famiglia al centro: la giunta approva la proposta di legge. Un impegno concreto: 12mln € e iniziative su più fronti. Nel dettaglio, la Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, su proposta di Simona Baldassarre, assessore alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, ha approvato la proposta di una nuova legge sulla Famiglia, da inviare al Consiglio regionale. La proposta di legge, che impegna 12 milioni di euro in tre anni, aggiorna e amplia il quadro normativo, a due decenni di distanza della prima disciplina regionale di riferimento (legge regionale numero 32 del 7 dicembre 2001) e introduce misure specifiche per incentivare la natalità. Sostenere le famiglie in difficoltà. Promuovere la coesione sociale e riconoscere il valore specifico della Famiglia. 🔗Leggi su Secoloditalia.it

