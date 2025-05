Lavoro nero negli chalet | maxi sanzioni

Nel recente fine settimana, l'Ispettorato Territoriale di Ascoli Piceno-Fermo ha intensificato i controlli nei pubblici esercizi per contrastare il lavoro nero. Quattro chalet sono stati sospesi e sono state comminate maxi sanzioni, evidenziando l'impegno delle autoritĂ nel garantire il rispetto delle norme lavorative nella provincia.

Lavoro nero nei pubblici esercizi: sospese quattro attivitĂ in provincia di Ascoli-Fermo Nel corso dell’ultimo fine settimana, gli ispettori del lavoro dell’Ispettorato Territoriale di Ascoli Piceno-Fermo hanno intensificato i controlli nei pubblici esercizi della provincia, nell’ambito di una mirata attivitĂ di vigilanza contro il lavoro nero e le irregolaritĂ contrattuali. Su sette attivitĂ ispezionate, quattro sono state raggiunte da un provvedimento di sospensione per la presenza di lavoratori "in nero" in misura superiore al 10% della forza lavoro impiegata. Particolarmente grave la situazione riscontrata in uno chalet-ristorante, dove l’intero staff di cucina – un cuoco e due aiuto cuochi – è risultato privo di contratto e di copertura assicurativa. Anche per gli altri due lavoratori, formalmente assunti, sono emerse irregolaritĂ nei pagamenti, avvenuti con modalitĂ non tracciabili. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavoro nero negli chalet: maxi sanzioni

Se ne parla anche su altri siti

Lavoro nero negli chalet: maxi sanzioni

ilrestodelcarlino.it scrive: Lavoro nero nei pubblici esercizi: sospese quattro attività in provincia di Ascoli-Fermo Nel corso dell’ultimo fine settimana, gli ispettori ...

Ascoli, lavoro nero in ristoranti, bar e chalet: sospese 4 attività, multe salate per poter riaprire

Scrive msn.com: ASCOLI - Lavoratori in nero in ristoranti e chalet: sospese 4 attività, multe salate per poter riaprire. Nel corso dell’ultimo fine settimana gli ispettori del lavoro dell’ITL ...

Lodi, azienda di commercio di pallet sospesa per lavoro nero e mancanza di sicurezza

Si legge su ilcittadino.it: Lavoratori in nero e mancata sicurezza sul posto di lavoro, per un’azienda lodigiana che commercia pallet scattano la sospensiva e la maxi sanzione. Sono stati svolti dai carabinieri del Nucleo ispett ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lavoro nero - Gdf: in 17 mesi scoperti quasi 60mila irregolari

125 migranti  Per quanto riguarda il presidio dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono stati eseguiti 13.