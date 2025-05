lavoro la salute mentale è più importante dell aumento di stipendio

Milano, 15 maggio 2025 – Il mondo aziendale dei nostri giorni si trova ad affrontare una crescente distanza tra le esigenze delle organizzazioni e le aspettative delle persone. Se da un lato emerge con chiarezza che c’è ancora molta strada da fare sul fronte della salute psicofisica dei dipendenti, dall’altro i lavoratori mostrano una crescente consapevolezza e non sono più disposti a considerare la salute mentale come un aspetto secondario. Il benessere, oggi, è diventato un elemento cruciale nella relazione tra impresa e individuo. Tanto che l’offerta di un pacchetto benefit soddisfacente assurge ormai a vero e proprio discrimine, non solo dal punto di vista di attraction dei nuovi talenti, ma anche per la retention di quelli già presenti in azienda. Un recente sondaggio globale riportato dalla testata CFO. 🔗Leggi su Quotidiano.net

