Milano, 15 maggio 2025 - Atm lancia il Job Tour, un'opportunità imperdibile per chi cerca lavoro come conducente di bus e tram. Giunta alla terza edizione, l'iniziativa permette di incontrare l'azienda direttamente sul territorio, scoprendo le date, le modalità di partecipazione e le vantaggiose opportunità che Atm offre ai suoi candidati.

Milano, 15 maggio 2025 - Atm a caccia di conducenti di bus e tram con l’appuntamento del Job Tour. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, porta l’azienda direttamente sul territorio per entrare in contatto con i candidati e far conoscere da vicino chi ogni giorno garantisce la mobilità di Milano. Due weekend di incontri nelle piazze di Milano: sabato 17 e domenica 18 maggio in Piazza XXV Aprile, e sabato 7 e domenica 8 giugno in Piazza XXIV Maggio. Esperienza immersive e colloqui con Atm. In queste giornate i candidati interessati possono provare l'esperienza di guida di un bus elettrico grazie alla presenza di un simulatore e indossare virtualmente la divisa Atm scattandosi una foto, oltre alla possibilità di sostenere un primo colloquio con il personale specializzato in ricerca e selezione. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavoro, Atm cerca conducenti di bus e tram: ecco il Job Tour. Come partecipare, le date e cosa “mette sul piatto” l’azienda

