Lavori sull' A26 autostrada chiusa tra Romagnano e Borgomanero

Lavori di potenziamento sull'A26: il tratto tra Romagnano Sesia e Borgomanero sarà chiuso al traffico notturno dalle 22 di giovedì 15 maggio alle 6 di venerdì 16 maggio. Si consiglia di seguire le indicazioni alternative dopo l'uscita per garantire sicurezza e fluidità durante i lavori.

Proseguono i cantieri (e le chiusure notturne) sull'A26. Per consentire lavori di potenziamento degli impianti, dalle 22 di giovedì 15 alle 6 di venerdì 16 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Romagnano Sesia e Borgomanero, in direzione Gravellona Toce. In alternativa, dopo l'uscita.

