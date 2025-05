Lavori sulla ciclabile e lungomare nel degrado

La pista ciclabile del lungomare nord si trova in condizioni precarie, con erbacce e marciapiedi sconnessi a pochi giorni dall'estate. Tuttavia, il Comune ha appena dato il via libera a un progetto di riqualificazione, promettendo futuri lavori di miglioramento per riportare all'ordine un percorso cruciale per residenti e turisti.

Pista ciclabile del lungomare nord tra futuri lavori di miglioramento e le condizioni attuali, tra erbacce e marciapiedi sconnessi alla vigilia della stagione estiva. Il Comune ha appena approvato in giunta il progetto per la riqualificazione di un tratto della ciclabile del litorale nord, tra gli stabilimenti balneari Aloha e Ippocampo. Si tratta di un intervento dal costo di 280.000 euro, cofinanziato con mutuo e fondi comunali. Ora si procederĂ con la gara d’appalto e poi l’avvio del cantiere, che una nota del Comune colloca "al termine della stagione estiva, per non interferire con la piena fruizione del litorale nei mesi di maggiore affluenza turistica". L’intervento interesserĂ una porzione di circa 122 metri in corrispondenza della spiaggia libera, prevedendo il prolungamento del percorso ciclopedonale giĂ esistente. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori sulla ciclabile e lungomare nel degrado

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Lavori sulla ciclabile e lungomare nel degrado

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Pista ciclabile del lungomare nord tra futuri lavori di miglioramento e le condizioni attuali, tra erbacce e marciapiedi sconnessi ...

Degrado lungo la passeggiata lungomare Sant’Elia: “E’ abbandonata, bisogna intervenire”

sardiniapost.it scrive: “Il tratto che va dal mercato cuore sino al porticciolo (dove dovrebbe sorgere il porto della piccola pesca) e da quest’ultimo nella via dei navigatori, sono in uno stato di degrado assurdo come dimos ...

Torre del Greco, lavori a ex mercato: degrado, vandali e sprechi

Riporta ilmattino.it: Procedono a piccoli passi i lavori per il recupero del vecchio mercato ortofrutticolo di via Purgatorio a Torre del Greco. La ristrutturazione del sito destinato dall’amministrazione del sindaco ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

CONVEGNO UFOLOGIA 'CITTA' DI POMEZIA', AI LAVORI ANCHE EX SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA E DEPUTATO GEN. ROSSI

Grande rientro nel panorama nazionale degli esclusivi eventi organizzati dalla famosa ufologa Francesca Bittarello, autrice del libro ' UFO gli archivi inediti' e volto noto di diverse trasmissioni televisive: ''Sono molto contenta che finalmente il 4 luglio inauguro l'attesissima undicesima edizione del popolare convegno di Ufologia citta' di Pomezia al Simon Hotel che suggella il rientro ai miei eventi molto attesi da pubblico e stampa.