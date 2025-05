Lavori post alluvione anche i sensori di allagamento nel tunnel della secante | chiusure notturne

Dopo gli eventi alluvionali del maggio 2023, i lavori per l'adeguamento e il miglioramento degli impianti tecnologici nel tunnel della Secante proseguono. Anas affiderà entro giugno 2025 l'intervento, che include l'installazione di sensori di allagamento. Durante le operazioni, la galleria 'Le Vigne' sarà soggetta a chiusure notturne per garantire la sicurezza.

I lavori relativi all’intervento di adeguamento e miglioramento funzionale degli impianti tecnologici a servizio della galleria ‘Le Vigne’ (tunnel della Secante), colpita dagli eventi alluvionali del maggio 2023, saranno affidati da Anas entro il mese di giugno 2025 e dovranno essere conclusi. 🔗Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Lavori post alluvione, anche i sensori di allagamento nel tunnel della secante: chiusure notturne

