Lavori per l' allargamento della carreggiata sulla Bidentina il cantiere durerà tutta l' estate

I lavori per l'allargamento della carreggiata sulla strada provinciale 4 Bidentina inizieranno lunedì 19 maggio, in località Castagnolo, nel comune di Civitella di Romagna. Il cantiere, attivo tutta l'estate, prevede che le lavorazioni siano effettuate all'esterno della sede stradale fino alla fine dell'anno scolastico, per poi proseguire con ulteriori interventi a partire dal 7 giugno.

