Lavori infrastrutturali sulla linea ferroviaria Milano-Bologna Da quando e cosa cambia

Lodi, 15 maggio 2025 – Lavori infrastrutturali sulla linea ferroviaria Milano-Bologna, modifiche alla circolazione. Rete ferroviaria italiana comunica “modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza e del Regionale, per lavori infrastrutturali programmati, dal 21 al 26 maggio 2025, sulla linea Milano-Bologna”. I dettagli. I treni Intercity delle tratte Milano-Pescara-Bari-Lecce, Milano-NapoliSalerno, Milano-Terni, Milano-Reggio di Calabria e Intercity Notte delle relazioni Milano-Lecce, Milano-SiracusaPalermo, Torino-Salerno saranno limitati nel loro percorso o deviati su itinerari alternativi via Bologna-Verona-Milano o Piacenza-Voghera-Milano. Questo con variazioni di fermate e di orario. Ma sono previst i bus sostitutivi, per le tratte soppresse, per alcuni treni Intercity e Intercity Notte. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

