Lavori in via Sant' Euplio Spampinato | Servono supporto e vigilanza per la mobilità

Proseguono i lavori per il ripristino del basolato lavico in via Sant'Euplio, un'area cruciale per la mobilità del III municipio Borgo-Sanzio. È necessaria un'adeguata vigilanza e supporto per garantire una circolazione sicura e ridurre i disagi ai cittadini, mentre l'intervento avanza verso il completamento.

Proseguono i lavori per il ripristino del basolato lavico in via Sant'Euplio, nei pressi di piazza Roma, un intervento che interessa un'area centrale e strategica per la mobilità del III municipio Borgo-Sanzio. Sebbene il cantiere non sia ancora prossimo alla conclusione, i disagi alla.

