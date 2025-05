Lavori in autostrada tra Duino e Sistiana

A partire dalle 22 di venerdì 16 maggio e fino alle 5 di lunedì 19, l'autostrada A4 nel tratto tra Sistiana e Duino, in direzione Venezia, subirà lavori di rifacimento della pavimentazione. Questo intervento fa parte di un piano di manutenzione della rete autostradale volto a garantire la sicurezza e il comfort degli utenti.

