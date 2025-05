Lavori ferrovia un mezzo deraglia e ci sono feriti | ma è solo un' esercitazione

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un'operazione straordinaria ha simulato un incidente ferroviario sulla linea Genova-Ovada. Un mezzo di cantiere deraglia in galleria, causando un ferito e mobilitando i soccorsi. Fortunatamente, si trattava solo di un'esercitazione organizzata da RFI in collaborazione con la Prefettura, mirata a testare la risposta alle emergenze.

L'incidente con il mezzo di cantiere che deraglia in galleria, un ferito, i soccorsi sul posto: ma è solo fortunatamente un'esercitazione quella organizzata nella notte tra mercoledì e giovedì sulla linea ferroviaria Genova-Ovada, organizzata da Rfi con il coordinamento della Prefettura di. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Lavori ferrovia, un mezzo deraglia e ci sono feriti: ma è solo un'esercitazione

Su questo argomento da altre fonti

Lavori sulla ferrovia, novanta posti auto inutilizzabili

Segnala msn.com: Al via i lavori Rfi per la sostituzione della travata metallica del ponte ferroviario sul Mallero che richiedono modifiche alla viabilità e alla sosta delle auto nella zona ovest della città di ...

Lavori sulla ferrovia, novanta posti auto inutilizzabili

ilgiorno.it scrive: L’imminente avvio dei lavori per la sostituzione della travata metallica del ponte ferroviario sul torrente Mallero ha reso necessarie una serie di modifiche alla circolazione e alla sosta nelle ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sciopero infermieri : previste almeno un milione e mezzo di prestazioni in meno da Nord a Sud

Comunicato stampa del Nursing Up, Sindacato Infermieri Italiani - Numeri importanti, dati significativi che emergono gi? in queste prime ore di protesta, che testimoniano non solo la massiccia adesione degli infermieri italiani allo sciopero che ha avuto inizio questa mattina e perdurer? fino alle 7 di domani, ma soprattutto l?evolversi di uno stato d?animo che racconta la rabbia, lo stress, l?insoddisfazione per le richieste che da tempo immemore non vengono ascoltate da un Governo?cieco e sordo?, ma soprattutto, mai come ora, anche la legittima paura, quella del confronto diretto con la morte.