Lavori Aqp a Modugno | rubinetti ' chiusi' per quattro ore

L'Acquedotto Pugliese informa che, per consentire l'esecuzione di lavori essenziali legati al Progetto di distrettualizzazione e monitoraggio delle reti idriche, i rubinetti a Modugno resteranno chiusi per quattro ore. Questi interventi mirano a migliorare il controllo delle pressioni e l'efficienza del servizio idrico nel territorio.

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi funzionali all’esecuzione dei lavori previsti nel Progetto "Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall'Acquedotto. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Lavori Aqp a Modugno: rubinetti 'chiusi' per quattro ore

