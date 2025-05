Lavori alla rete dell' acquedotto possibili cali di pressione per un' intera giornata

Il Gruppo Hera informa la cittadinanza che, a causa di lavori programmati sulla rete adduttrice dell'acquedotto, venerdì 16, dalle 7.30 alle 16.30, si potrebbero verificare cali di pressione nell'erogazione dell'acqua a Poggio Renatico. Al termine dei lavori, l'acqua potrebbe presentare una temporanea torbidità. Si consiglia di adottare precauzioni.

Il Gruppo Hera comunica che dalle 7.30 alle 16.30 di venerdì 16, per lavori programmati sulla rete adduttrice dell’acquedotto nel Bolognese, potranno verificarsi cali nella pressione nell’erogazione dell’acqua distribuita a Poggio Renatico. Al ripristino del servizio, l’acqua potrà presentare una. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Lavori alla rete dell'acquedotto, possibili cali di pressione per un'intera giornata

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lavori a rete acquedotto, scuole chiuse a Prato il 10 maggio

Come scrive msn.com: (ANSA) - PRATO, 08 MAG - A Prato per i grandi lavori alla rete dell'acquedotto saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado sabato 10 maggio e il Centro operativo comunale della Protezione civile s ...

Chiavari: lavori alla rete, domani erogazione dell’acqua sospesa in 7 vie

Lo riporta msn.com: Dall'ufficio stampa del Comune di Chiavari Continuano i lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento della rete idrica cittadina. Domani, martedì ...

Lavori alla rete idrica dell'acquedotto, restringimento di carreggiata per via Monfortani

Lo riporta romatoday.it: Parte una nuova fase per quanto riguarda l'intervento finanziato in parte da fondi Pnrr riguardante l'Adduttrice Ottavia-Trionfale. Ecco i dettagli ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

A Torino il video hard della maestra d'asilo finito in rete e su Whatsapp

? una storia fatta di ricatti e licenziamenti quella che La Stampa racconta oggi in un articolo firmato da Giuseppe Legato.