Lavori alla rete dell' acquedotto possibili cali di pressione per un' intera giornata

Il Gruppo Hera informa la cittadinanza che venerdì 16, dalle 7.30 alle 16.30, si svolgeranno lavori programmati sulla rete dell'acquedotto nel Bolognese, causando possibili cali di pressione nell'erogazione dell'acqua a Poggio Renatico. Al termine dei lavori, l'acqua potrebbe presentare una temporanea opacità. Si consiglia di fare attenzione.

Il Gruppo Hera comunica che dalle 7.30 alle 16.30 di venerdì 16, per lavori programmati sulla rete adduttrice dell’acquedotto nel Bolognese, potranno verificarsi cali nella pressione nell’erogazione dell’acqua distribuita a Poggio Renatico. Al ripristino del servizio, l’acqua potrà presentare una. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Lavori alla rete dell'acquedotto, possibili cali di pressione per un'intera giornata

Ne parlano su altre fonti

Lavori a rete acquedotto, scuole chiuse a Prato il 10 maggio

Segnala msn.com: (ANSA) - PRATO, 08 MAG - A Prato per i grandi lavori alla rete dell'acquedotto saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado sabato 10 maggio e il Centro operativo comunale della Protezione civile s ...

Lavori sulla rete di Acquedotto Pugliese: Comuni senza acqua fino a otto ore. Ecco quando e dove

Si legge su msn.com: Un altro mese di lavori nei Comuni di Puglia interessati dai cantieri di Acquedotto Pugliese. Sono divrsi i Comuni sia in provincia di Lecce che di Bari ...

Santa Lucia, conclusi i lavori di sostituzione dell’acquedotto in via Emilia Romagna: investimento da 200mila euro

Come scrive valdinievoleoggi.it: Si sono conclusi i lavori di risanamento dell’acquedotto a Santa Lucia. Le attività hanno riguardato via Emilia-Romagna e strade limitrofe, con la sostituzione di 500 metri di condotte idriche vetuste ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

A Torino il video hard della maestra d'asilo finito in rete e su Whatsapp

? una storia fatta di ricatti e licenziamenti quella che La Stampa racconta oggi in un articolo firmato da Giuseppe Legato.