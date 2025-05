Lavori alla frana di via del Sasso Stop al traffico

Al via i lavori di consolidamento in via del Sasso, gravemente danneggiata dal maltempo. La frana ha isolato il Santuario della Madonna del Sasso, rendendo necessarie opere di messa in sicurezza. Durante i lavori, il traffico sarà interrotto, garantendo la sicurezza e la ripristino della viabilità .

Al via i lavori di consolidamento in via del Sasso. Una strada letteralmente devastata dal recente maltempo, che aveva prima isolato completamente il Santuario della Madonna del Sasso e che necessitava di una sistemazione definitiva, attraverso una serie di opere di messa in sicurezza. Per questo l’amministrazione comunale, dopo un primo intervento di somma urgenza, sta adesso eseguendo i lavori di consolidamento definitivo del tratto di via del Sasso interessato da un movimento franoso verificatosi nello scorso mese di marzo. L’intervento definitivo avrà - alla fine - un costo di poco inferiore agli 800mila euro e vedrà la realizzazione di una paratia di micropali, che si svilupperà per una lunghezza di circa venticinque metri. Misura, questa che in linea di massima corrisponde a quella interessata dal movimento franoso. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori alla frana di via del Sasso. Stop al traffico

