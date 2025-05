Lavorare troppo altera la struttura del cervello | anomalie in regioni legate a emozioni e cognizione

Un recente studio condotto da ricercatori sudcoreani ha rivelato che il lavoro eccessivo altera la struttura del cervello, causando anomalie in aree cruciali per le emozioni e la cognizione. Questo fenomeno, noto come "karoshi", causa annualmente circa 800.000 decessi. Scopri di più su come il superlavoro impatta la nostra salute mentale e fisica.

Un team di ricerca sudcoreano ha determinato che lavorare troppo altera la struttura del cervello, determinando cambiamenti di volume in numerose regioni legate a cognizione ed emozioni. Il superlavoro uccide ogni anno circa 800.000 persone.

