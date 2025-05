L' autopsia sul cadavere del sub morto durante il recupero del Bayesian | decesso compatibile con un' esplosione

L'autopsia sul corpo del sommozzatore deceduto durante il recupero del Bayesian rivela che la causa della morte potrebbe essere compatibile con un'esplosione. Seppure non siano presenti segni di ustioni, è possibile che il decesso sia stato provocato da un cannello utilizzato per il taglio del boma, entrato in contatto con una sacca di idrogeno.

Sul corpo del sommozzatore morto durante il recupero del Bayesian non ci sarebbero segni di ustioni ma il decesso potrebbe essere compatibile con una esplosione causata da un cannello (utilizzato per il taglio del boma) entrato in contatto con una sacca di idrogeno. E' quanto emerge dall'autopsia. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - L'autopsia sul cadavere del sub morto durante il recupero del Bayesian: decesso compatibile con un'esplosione

Ne parlano su altre fonti

Bayesian, morte del sub: per l’autopsia compatibile con un’esplosione

Si legge su livesicilia.it: L’esame autoptico non ha rilevato segni di ustioni sul corpo del sub. Tuttavia, la causa della morte risulterebbe compatibile con un’esplosione. Questa si sarebbe verificata nel momento in cui il ...

Concordia: sub trovato morto in nave-albergo al Giglio

Lo riporta ansa.it: (ANSA) - ISOLA DEL GIGLIO (GROSSETO), 26 APR - E' morto nel box doccia ... Lui era un sub. Aveva 54 anni ed era filippino. A trovare il cadavere, la notte scorsa, sono stati i suoi colleghi.

Andrea Drigo morto in Croazia: «Lo abbiamo trovato nel fondale privo di boccaglio». Disposta l'autopsia

Scrive ilgazzettino.it: A supportare questa tesi, alcuni testimoni hanno riferito che Andrea, pur essendo un sub esperto e da sempre ... giudiziaria croata ha disposto l’autopsia per fare comunque piena chiarezza.

Potrebbe interessarti su Zazoom

A Cuba un morto durante manifestazioni

Le autorità Cubane hanno confermato che una persona è morta durante le manifestazioni che hanno scosso l'isola nei giorni scorsi per protestare contro la carenza di cibo, i prezzi elevati e il governo.