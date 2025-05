L' auto si ribalta tragedia in strada Muore un 68enne | ferito l' amico che era con lui

Tragedia questa mattina a Macerata, dove un uomo di 68 anni ha perso la vita in un incidente stradale in via Galilei. Il conducente, verosimilmente colpito da un malore, ha perso il controllo del veicolo, ribaltandosi. A bordo anche un amico, rimasto ferito nell'incidente.

MACERATA - Tragedia questa mattina in via Galilei dove un automobilista di 68 anni ha perso la vita. L'uomo si trovava a bordo della sua autovettura quando, probabilment e a causa di un malore, ha perso il controllo del suo mezo e si è ribaltato. In auto presente anche un suo conoscente che per. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - L'auto si ribalta, tragedia in strada. Muore un 68enne: ferito l'amico che era con lui

