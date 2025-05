L' auto fuori controllo vola nel greto del torrente

Una serata tranquilla a Naturno, in Alto Adige, si trasforma in un dramma quando un'auto fuori controllo invadere il greto di un torrente. L'incidente, avvenuto intorno alle 22:20 di mercoledì 14 maggio, ha richiesto un intervento tempestivo dei vigili del fuoco locali, prontamente mobilitati per gestire la situazione e garantire la sicurezza.

L'allarme è scattato intorno alle 22:20 di ieri, mercoledì 14 maggio, quando un'auto ha perso il controllo volando letteralmente fuori strada e finendo nel greto di un torrente nei pressi di Naturno, in Alto Adige. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Naturno e Plaus che attraverso.

