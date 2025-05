Lautaro Martinez si tiene per il Psg! Il piano di recupero – TS

Lautaro Martinez si dedica al recupero in vista della finale di Champions League, dopo l'infortunio subito nell'andata contro il Barcellona. L'elongazione ai flessori della coscia sinistra ha messo a dura prova l'attaccante argentino, ma il suo obiettivo è tornare in forma per contribuire al successo del PSG.

Lautaro Martinez cerca di riposarsi e recuperare definitivamente dall’infortunio rimediato nell’andata della gara con il Barcellona. L’obiettivo è ovviamente la finale di Champions League. INFORTUNIO – L’elongazione ai flessori della coscia sinistra ha creato problemi seri a Lautaro Martinez. L’argentino ha dovuto stringere i denti con il Barcellona nella gara di ritorno in Champions League ed è sceso in campo dopo un piano di recupero istantaneo. Lo staff medico lo ha preparato al meglio e ha fatto un miracolo, permettendo all’attaccante di avere almeno un’ora in campo per essere decisivo con un gol e un rigore subito. Dopo la semifinale il Toro è tornato però ai box per recuperare definitivamente e non avere ulteriori acciacchi. RECUPERO – Lautaro Martinez ora sta lavorando individualmente e continuerà a farlo in questa settimana. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lautaro Martinez si tiene per il Psg! Il piano di recupero – TS

Cosa riportano altre fonti

Inter, Lautaro conservato per il Psg: niente Lazio

Si legge su tuttosport.com: Lautaro Martinez non ci sarà contro la Lazio. Il programma di recupero dell’argentino non prevede, infatti, che torni ad allenarsi con i compagni di squadra questa settimana, ma la prossima. L’idea de ...

Por qué Lautaro representa el salto de calidad en Inter en la final de la Champions 2024/2025

espn.com.ar scrive: El rol del centrodelantero es claro: tiene que mantener una relación lo más cercana posible con el gol. Y Lautaro Martínez, desde su llegada a Inter, nunca se ha separado por demasiado tiempo de las r ...

Come sta e quando torna in campo Lautaro Martinez? Il piano di rientro del Toro verso la finale di Champions, PSG-Inter

Si legge su eurosport.it: CALCIO - Strategia conservativa quella che ha scelto di adottare l'Inter con Lautaro Martinez in vista della finalissima di Champions League tra PSG e Inter. L' ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Inter - per Lautaro Martinez rinnovo fino al 2029

FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Lautaro Martinez: l'attaccante classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029, recita il comunicato.