laura thorn chi è la cantantr del lussemburgo all eurovision song contest 2025

Il Lussemburgo fa il suo grande ritorno all' Eurovision Song Contest 2025 grazie alla voce di Laura Thorn, giovane cantante e insegnante di musica. È lei a salire sul palco di Basilea per provare a entrare nella rosa degli artisti finalisti con il brano La poupée monte le son La poupée monte le son, cantanta da Laura Thorn, è un brano pop in lingua francese che fonde sonorità moderne con un'estetica retrò. Il titolo, che si traduce in "La bambola alza il volume", è un chiaro riferimento al classico eurovisivo Poupée de cire, poupée de son di France Gall, vincitore per il Lussemburgo nel 1965. Il testo reinterpreta la figura della "bambola" in chiave contemporanea, trasformandola in un simbolo di emancipazione e autodeterminazione. Chi è Laura Thorn. Laura Thorn è nata in Lussemburgo il 22 gennaio 2000 sotto il segno dell'Aquario.

