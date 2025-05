laura thorn all eurovision 2025 chi è la cantante del lussemburgo

Il Lussemburgo fa il suo grande ritorno all’Eurovision Song Contest 2025 grazie alla voce di Laura Thorn, giovane cantante e insegnante di musica. È lei a salire sul palco di Basilea per provare a entrare nella rosa degli artisti finalisti con il brano La poupée monte le son. Chi è Laura Thorn. Nata a Esch-sur-Alzette, Laura Thorn è una cantante e polistrumentista lussemburghese. Fin da piccola si è dedicata allo studio del solfeggio, del pianoforte, del violoncello e della danza. Dopo aver conseguito un master in teoria musicale, pedagogia musicale e canto moderno presso l’Istituto superiore di musica e di pedagogia di Namur, in Belgio, ha iniziato a insegnare presso il Conservatorio di musica della sua città natale. La sua svolta a livello canoro arriva nel 2024 quando, su raccomandazione di un suo ex insegnante, è stata contattata dai parigini Julien Salvia e Ludovic-Alexandre Vidal, che cercavano una voce per il brano La poupée monte le son. 🔗Leggi su Dilei.it

