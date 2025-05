Latina si presenta come impiegato dell’ufficio antifrode e truffa una 27enne

Latina, 15 maggio 2025- Ieri, i carabinieri della Stazione di Latina hanno deferito in stato di libertà un uomo di 41 anni della provincia di Napoli, già noto alle forze di polizia, per il reato di truffa. L’indagine, condotta con precisione, ha portato alla luce un raggiro telefonico che ha coinvolto una giovane donna di 27 anni residente a Latina. L’attività investigativa è iniziata a seguito della querela presentata dalla vittima, una 27enne di Latina. I carabinieri hanno avviato un’indagine che ha permesso di identificare l’indagato e ricostruire la condotta contestatagli. Il 41enne aveva contattato telefonicamente la vittima, presentandosi falsamente come un impiegato dell’ufficio antifrode di un noto istituto di credito. Durante la conversazione, l’uomo ha dichiarato di dover procedere allo storno di operazioni fraudolente che erano state eseguite sul conto della vittima, riuscendo così a farsi accreditare sul proprio conto corrente la somma di 1. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it