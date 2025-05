Latina 3 giorni di eventi enogastronomici nel Villaggio Coldiretti

Latina, 15 maggio 2025- Show cooking e scuola di cucina con i cuochi contadini di Campagna Amica, a cui sarĂ possibile iscriversi, per conoscere i segreti e le tradizioni dei piatti tipici locali direttamente dagli agrichef,  nella tre giorni del Villaggio Coldiretti Latina, che si svolgerĂ da domani, venerdì 16 a domenica 18 maggio in Piazza del Popolo. Un evento voluto dalla federazione provinciale di Coldiretti e co-organizzato con il Comune di Latina. Ad ospitare tutti gli eventi enogastronomici e i corsi, sarĂ un’area dedicata esclusivamente alla “Cucina Contadina”, dove si svolgeranno anche laboratori come quelli tenuti dai casari dei caseifici “Perseo” e “Il Fontanile” e degustazioni dei prodotti locali di stagione a cura di Coldiretti Pesca. Quest’area darĂ vita alle ricette locali come la “Bazzoffia nella pagnottina”, una zuppa della tradizione di Sezze e Roccagorga, le “Polpette di alici di Gaeta su crema di patate e origano” o le “Tagliatelle carciofi e guanciale”, ma anche la “Zuppa di Fagioli e pane raffermo nel coccio”. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it