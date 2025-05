L’Atalanta vuole il rinnovo Gasperini tentenna | Roma e non solo in attesa

L'Atalanta punta sul rinnovo di Gian Piero Gasperini, ma il mister sembra esitante. "Non ho mai detto che vado via," afferma, "ma non rinnoverei." Le sue parole, rilasciate a fine aprile, potrebbero nascondere intenzioni strategiche, forse per stuzzicare i media o per riflettere su un futuro che coinvolge anche altre squadre, tra cui la Roma.

"Non ho mai detto che che vado via, ho sempre detto che non avrei rinnovato". Queste le parole proferite a fine aprile da Gian Piero Gasperini, e chissà quanta tattica c'era dietro tali dichiarazioni. Forse la voglia di giocare coi giornalisti e depistarli, forse il bisogno di tornare un po' sui propri passi e tenere ben cucito il rapporto con l' Atalanta, posto che il suo profilo è stato accostato a qualsiasi big di Serie A, compresa la Roma (che sonda Perin in caso di addio di Svilar ), senza però trovare conferme. Tant'è che il suo futuro è ancora un enorme rebus, con una novità però dopo la conquista matematica della Champions League. C'è un altro anno di contratto e questo è risaputo, ma stando a Calciomercato.com la dirigenza nerazzurra vuole il rinnovo, per proseguire con un tecnico che ormai a Bergamo è un'istituzione.

