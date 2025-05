L’Atalanta verso il Genoa | Toloi dà forfait Lookman potrebbe recuperare

L'Atalanta si prepara ad affrontare il Genoa nel match di sabato 17 maggio, con qualche incognita in rosa. Tolo i dà forfait, mentre Lookman potrebbe recuperare per il confronto. Sul campo del Ferraris, Sulemana, Ruggeri, Brescianini, Maldini, Samardzic e Rui Patricio cercano la loro occasione da titolari in una partita cruciale di Serie A.

CALCIO SERIE A. Nel match di sabato 17 maggio al Ferraris di Genova cercano un'occasione da titolari Sulemana, Ruggeri, Brescianini, Maldini, Samardzic e Rui Patricio.

