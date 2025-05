Milano. Entra nel vivo il dibattito pubblico dedicato al nuovo ponte sull’Adda che collegherà Calusco e Paderno. La struttura, in sostituzione del San Michele, potenzierà la direttrice che da Monza porta a Bergamo, in particolare con il raddoppio della linea tra Carnate e Ponte San Pietro. Nel dibattito pubblico sul nuovo ponte verranno esaminate le varie soluzioni progettuali per raccogliere le osservazioni e le proposte che consentiranno a Rfi di approfondire e migliorare la soluzione che risulterà tecnicamente e socialmente più sostenibile da realizzare. Il progetto è stato presentato ufficialmente nella mattina di giovedì 15 maggio da Rfi nella sede di Regione Lombardia a Milano: alla conferenza hanno partecipato l’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi, la responsabile del dibattito pubblico Rosa Pannetta e il referente del progetto di Rfi Daniele Mari. 🔗Leggi su Bergamonews.it

L'assessore Terzi: "Ponte sull'Adda una priorità". Corsa contro il tempo per realizzarlo