L’Assegno unico vale 165 euro a figlio nel 2025 già erogati 49 miliardi

Nel 2025, l'assegno unico si conferma una misura fondamentale per le famiglie, con un valore di 165 euro per ogni figlio e 49 miliardi già erogati. L'Osservatorio statistico dell'INPS ha diffuso i dati del primo trimestre, evidenziando un lieve calo rispetto alla media dello stesso periodo dall'introduzione della misura nel 2022.

L’Osservatorio statistico sull’ Assegno unico universale dell’Inps ha pubblicato i dati relativi al primo trimestre del 2025, che vanno ad aggiungersi a quelli già disponibili che risalgono fino all’esordio della misura, nel 2022. I dati sono in leggero calo rispetto alla media dello stesso periodo del 2024 e indicano per la prima volta la fine dell’espansione del sussidio. L’Assegno unico universale sembra infatti aver raggiunto la maturità come norma, dopo aver subito diversi cambiamenti nei primi anni di attuazione, per ampliare il più possibile la platea che lo riceve e fornire sempre più sostegno alle famiglie, in particolare a quelle più numerose e con figli disabili a carico. Assegno unico, i dati del primo trimestre 2025. Secondo i dati dell’Osservatorio statistico sull’Assegno unico dell’Inps, nel primo trimestre del 2025, quindi fino alla fine del mese di marzo, sono stati erogati 4,9 miliardi di euro alle famiglie con figli. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - L’Assegno unico vale 165 euro a figlio, nel 2025 già erogati 4,9 miliardi

