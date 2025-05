L’ascolto degli altri in un’epoca contraddistinta da ritmi frenetici e mancanza di tempo La sfida nell’educazione dei giovani secondo il Papa

In un’epoca caratterizzata da ritmi frenetici e mancanza di tempo, l’ascolto degli altri diventa una sfida cruciale nell'educazione dei giovani. Durante un’udienza con i Fratelli delle scuole cristiane, Papa Leone XIV ha evidenziato le difficoltà che ancora oggi condizionano il percorso formativo delle nuove generazioni, richiamando l'importanza di un dialogo autentico e profondo.

Durante un’udienza concessa ai Fratelli delle scuole cristiane, Papa Leone XIV ha affrontato il tema della condizione giovanile nel contesto educativo contemporaneo. Il pontefice ha sottolineato come, ancora oggi, persistano difficoltà che influenzano il percorso formativo delle nuove generazioni. L'articolo L’ascolto degli altri in un’epoca contraddistinta da ritmi frenetici e mancanza di tempo. La sfida nell’educazione dei giovani secondo il Papa . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Papà non litigate! Uccide la compagna a Pordenone, il biglietto del figlio di 8 anni

Uno dei figli di Giuseppe Forciniti, l'infermiere 33enne che ha ucciso la sua compagna Aurelia Laurenti??a Roveredo in Piano ( Pordenone), dice in una lettera al padre:" Pap? non litigate.