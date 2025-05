Tra gli atleti del roster di Raw che stanno salendo nelle gerarchie, c’è senza dubbio Dominik. Il figlio d’arte che nei primi tempi sembrava un mediocre raccomandato, ormai da anni sta stupendo tutti per la sua crescita, in particolare nell’extraring. Un turn heel che gli ha salvato la carriera, ma negli ultimi tempi stiamo forse assistendo a un cambiamento della percezione del pubblico nei suoi confronti. Ricordo i primi tempi in cui non si riuscivano a sentire i suoi promo da quanto l’arena lo fischiava (anche se ho sempre sospettato lo zampino della regia nell’abbassare il volume del suo microfono) per aver rinnegato il padre, ancora di più dopo che ha tradito Rhea. Il suo personaggio è spesso stato quello del punching ball del Judgment Day, quello che interviene soprattutto per prenderle, ruolo in cui spesso gli ha dato il cambio McDonagh da quanto si è unito al gruppo. 🔗Leggi su Zonawrestling.net

L'ascesa di Dirty Dom