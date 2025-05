Qual è il supporto che il Comune offre a progetti educativi di questo tipo? "Il Comune affronta la sfida di organizzare progetti culturali, ma una delle difficoltà principali riguarda la gestione dei fondi e la molteplicità di iniziative a cui il Comune deve fare fronte. Però sono soldi ben spesi. Investire nella scuola è fondamentale perché contribuisce a formare cittadini consapevoli e creativi" Qual è il ruolo del ruolo del teatro? "Questa forma d’arte stimola l’interesse dei bambini per altre materie, rendendo l’apprendimento più coinvolgente. Il teatro può insegnare moltissimo, in particolare la capacità di risolvere problemi complessi. Aiuta anche i ragazzi a capire meglio le emozioni proprie e altrui, sviluppando empatia e rafforzando la fiducia in sé stessi. Interpretare un personaggio può davvero aiutare un bambino a migliorare la propria autostima. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

L'arte scenica come motore di crescita tra i banchi . Quando creatività e collaborazione si incontrano