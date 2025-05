L’arte a Palazzo San Giorgio Nuova vita per le scuderie

L'arte a Palazzo San Giorgio rinasce tra le storiche scuderie di Palazzo Serristori. Dopo l'acquisto da parte di Mg Property, diretta da Marco Casamonti e Giovanni Polazzi, questi spazi monumentali affacciati sul Lungarno si trasformano in un palcoscenico culturale, accogliendo nuove opere e iniziative in un contesto di grande valore storico e architettonico.

Un tempo erano le scuderie di Palazzo Serristori, poi trasformate nel monumentale Palazzo San Giorgio, affacciato sul Lungarno. Acquistato tre anni fa dalla società Mg Property di Marco Casamonti (sua la quota del 67% e il resto del socio e partner di studio Archea Giovanni Polazzi), il prestigioso immobile è stato ristrutturato e fra pochi mesi dovrebbe essere pronto per una duplice funzione. In una parte dei circa tremila metri quadrati, con tanto di ampio giardino interno, verrà trasferito il quartier generale dello Studio Archea, con le sue centinaia di architetti, che attualmente hanno sede poco oltre, sul Lungarno Cellini. Al piano terrà del palazzo, invece, verrà allestito il museo del mercante e gallerista Roberto Casamonti, padre di Marco. L’intervento prevede la riapertura a livello della strada di ampie arcate chiuse con vetrate, che richiameranno l’idea di un grande spazio all’aperto. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’arte a Palazzo San Giorgio. Nuova vita per le scuderie

