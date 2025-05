L’arrogante carisma di Ibrahimovic gli si è ritorto contro Il suo Milan è un disastro Süddeutsche

L’arrogante carisma di Zlatan Ibrahimovic, un tempo forza trainante del Milan, ora si sta rivelando un boomerang. Mentre i rossoneri crollano nella finale di Coppa Italia contro la Roma, la Süddeutsche Zeitung sottolinea come la sua presenza esacerbi le difficoltà. In un contesto di crisi, il Bologna emerge come un esempio lampante delle fissità che affliggono la squadra milanese.

“ L’arrogante carisma di Zlatan Ibrahimovic si è improvvisamente trasformato in un suo svantaggio “. All’Olimpico mentre il Milan perdeva la Coppa Italia, gli occhi erano su di lui, scrive la Süddeutsche Zeitung, c’era lui al centro dell’attenzione. Nel “disastro milanese”. “Il Bologna è un esempio lampante nel calcio europeo di come si possa emergere dalla classe media inferiore, mentre d’altro canto esisteva anche l’esempio opposto”. Il Milan, appunto. “Non è ancora chiaro dove esattamente si collocherà il Milan nel calcio italiano alla fine di questa stagione”. Il giornale tedesco riepiloga la storia recente della società, verso la caduta. E scrive che “ora sappiamo che molte cose sono andate meglio sotto Maldini rispetto a oggi. Dopotutto, sono stati lui e l’allenatore Stefano Pioli a vincere lo scudetto del 2022, l’ultimo titolo importante della squadra. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’arrogante carisma di Ibrahimovic gli si è ritorto contro. Il “suo” Milan è un disastro (Süddeutsche)

