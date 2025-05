L’arma del delitto di Garlasco è il martello trovato nel canale e sparito da casa Poggi? Ora i test sui nuovi ‘oggetti contundenti’

Garlasco (Pavia), 15 maggio 2025 - Proseguono a ritmo serrato le indagini riguardo il delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato Alberto Stasi a 16 anni di carcere, che sta scontando in regime di semilibertà presso l'istituto penitenziario di Bollate. Ieri, mercoledì 14 maggio, durante le ricerche nel canale di Tromello, nel Pavese, condotte dal nucleo investigativo dei Carabinieri di Milano sono stati recuperati diversi oggetti contundenti “potenzialmente” riconducibili all'arma che potrebbe aver ucciso Chiara Poggi. Tra questi non risulta esserci il bracciolo di una sedia di cui si è parlato in un primo momento, ma sembra sia spuntato un martello. Garlasco, spunta un martello dal cavo Bozzoni a Tromello: è l'arma del delitto? La svolta (forse) dopo 18 anni di indagini Quanto ritrovato è stato sequestrato e i carabinieri invitano alla prudenza. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

