Largo Li Madou è pronto | Un ponte verso la Cina è uno spazio simbolico

Un altro spazio, finanziato con i fondi del Pnrr per la rigenerazione urbana, viene restituito alla città ed è il largo Li Madou (Matteo Ricci). Sabato alle 11 si terrà l’inaugurazione ufficiale e domenica alle 17.30 l’esibizione del gruppo musicale la Route 77. Situato lungo via Don Minzoni, dove era il busto di Mazzini, precedentemente largo Donatori di sangue, è stato per anni uno spazio abbandonato. "Largo Li Madou – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli – è un luogo d’incontro tra Oriente e Occidente, dove il dialogo e l’ascolto trovano il loro ambiente naturale". "Questo piazzale diventerà un simbolo. Abbiamo proposto – spiega Dario Grandoni, presidente della Fondazione Internazionale Padre Matteo Ricci – di far realizzare dallo scultore cinese Yang Dogbai la statua che raffigura l’amicizia fra padre Matteo Ricci e Xu Guangqi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

