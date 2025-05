L' aretina Federica Gamberini è la nuova campionessa italiana Allieve di fioretto

L'aretina Federica Gamberini conquista il titolo di campionessa italiana allieve di fioretto al 61° campionato italiano del Gran Premio Giovanissimi U14 di Riccione. Questo prestigioso evento ha riunito i migliori giovani schermidori, tutti desiderosi di dimostrare il proprio talento e di ottenere il prestigioso titolo nella categoria Allieve di fioretto femminile.

Si è svolto a Riccione il 61° campionato italiano del Gran Premio Giovanissimi U14, uno degli appuntamenti più attesi nel mondo della scherma italiana, che ha visto sfidarsi i migliori giovani atleti per contendersi il titolo. Ed è proprio nella categoria Allieve di fioretto femminile. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - L'aretina Federica Gamberini è la nuova campionessa italiana Allieve di fioretto

Se ne parla anche su altri siti

L'aretina Federica Gamberini è la nuova campionessa italiana Allieve di fioretto

Segnala arezzonotizie.it: Grande impresa a Riccione, in finale battuta l'amica e corregionale Menici. La soddisfazione del Circolo Schermistico Aretino ...

Sanità aretina: al via una nuova stagione con il presidente Giani il 14 aprile

www3.saturnonotizie.it scrive: Un impegno che trova ulteriore conferma nella «scelta forte» annunciata dal presidente Giani nell’ultimo incontro ad Arezzo e che si traduce in investimenti concreti e decisivi per il potenziamento ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

E' Italiana la prima APP per trovare la moda sostenibile

L'attenzione dei consumatori verso l'ambiente è sicuramente un trend in forte crescita, nascono infatti sempre più applicazioni per i nostri dispositivi mobili pronte ad aiutarci verso acquisti più consapevoli.